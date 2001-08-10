«Дети Азии» пройдут на Сахалине во второй раз

Сахалинская область примет II зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в 2021 году. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение принималось на межведомственной коллегии в Министерстве спорта Российской Федерации, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец. Право проведения крупномасштабных спортивных состязаний в островном регионе защищал заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

– Сахалин готов принимать у себя соревнования различного уровня. Этому способствует инфраструктура острова и в целом глобальное развитие спортивной отрасли в регионе. Впереди у нас этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых, который пройдёт в феврале 2020 года, а в 2022-м нас ждет финал. После мы порадуем островных спортсменов и болельщиков спортивными играми «Дети Азии» в 2021 году. Уверен, что эти значимые крупные события пройдут на высоком уровне, и островной регион в очередной раз продемонстрирует всему миру свои безграничные возможности в спорте, – подчеркнул Антон Зайцев.

Напомним, I зимние международные игры «Дети Азии» прошли в феврале этого года. В соревнованиях приняли участие 8 регионов России и 20 зарубежных стран. Юные спортсмены боролись за медали в 8 видах спорта – биатлоне, сноуборде, фигурном катании, лыжных гонках, хоккее, лыжных гонках, прыжках с трамплина и шорт-треку.