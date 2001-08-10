Всероссийский день ходьбы отметили на Сахалине

Всероссийский день ходьбы отметили в Южно-Сахалинске. Спортивный праздник проходит уже в четвертый раз и собирает рекордное количество участников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

- Начиналось всё со 100 человек. В прошлом году их было уже 1000. В этом -еще больше. Здорово, что столько людей находятся на здоровой волне. К слову, каждую неделю сахалинцы собираются на бесплатных зарядках, занятиях по горному велосипеду, гиревому спорту и фитнесу. Присоединяйтесь и вы! А сегодня я желаю всем успешно преодолеть дистанцию и получить заряд энергии, бодрости и хорошего настроения, - отметил заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

Праздник начался с традиционной зарядки с представителями общественной организации «Союз сахалинского спорта», которые еженедельно собирают на «Горном воздухе» сотни островитян.

- Мы сегодня провели зарядку «ходьбы». Размяли голеностоп, попрыгали. Это была легкая версия. Ее может выполнить человек любого возраста. К нам часто приходят целыми семьями и пенсионеры. Каждый сам выбирает нагрузку и если нужно, то пропускает подход, а потом снова присоединяется, - отметил тренер-общественник Андрей Мирошников.

В этом году на СТК «Горный воздух» пришли более 1200 человек. Подъем на канатной дороге во время проведения праздника был бесплатным, поэтому добраться до средней станции комплекса смогли все желающие. Как раз оттуда стартовали участники, которые прошли по маршруту до верхней площадки. Всего около трех километров. На финише всем вручили памятные значки.

- Отличный праздник. Мы приехали сюда из Корсакова всей командой, которая занимается в спортивном комплексе «Флагман». Всегда стараемся много ходить, в нашем возрасте это очень важно и полезно. Движение - жизнь, - делится впечатлениями пенсионерка Ольга Киселева.

Для гостей праздника подготовили и развлекательную программу. В зоне питания все желающие могли отведать плов с бараниной, овощной салат и выпить чай из азербайджанских трав. Насладиться блюдами сахалинцы могли сидя в чил-аут зоне, где разместили кресла-мешки и столики.

Дети стали участниками различных активностей. Например, на средней площадке комплекса развернулась творческая лаборатория, где юные сахалинцы вместе с родителями раскрасили логотипы праздника на футболке. Свои творения они забрали домой.

- Спорт –это сила, поэтому мы не только сами занимаемся, но и привлекаем детей. Сегодня всей семьей пришли на праздник. Такая дружеская и легкая атмосфера здесь. Дети довольны, и я тоже, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Елена Смекалова.

Кроме этого, юные сахалинцы раскрасили огромный баннер с символикой праздника. Взрослые в это время заняли себя настольными играми, а также соревнованиями по армрестлингу и армлифтингу. В это время на площадке работали фокусники, а на сцене развернулась концертная программа с выступлениями сахалинских артистов.

Завершился праздник соревнованием по перетягиванию каната. Его победителей наградили медалями и кубками, а также вручили подарки от партнеров и спонсоров события.