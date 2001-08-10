Тихоокеанское
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8 Октября 2019
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16:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские легкоатлеты привезли с Хабаровска несколько медалей

Сахалинские легкоатлеты привезли с Хабаровска несколько медалей

Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, а также всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет по длинным метаниям состоялись в Хабаровске.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном минспорта, участниками стали около 50 спортсменов, в том числе и сахалинцы. Островной регион представили легкоатлеты из областного центра, Макарова и села Малокурильское.

В метании копья первое место завоевал Владислав Гаврилов (Южно-Сахалинск, результат 48,70), серебряные медали оказались в руках Елизаветы Карандаевой (Южно-Сахалинск, результат 30,68), Валерии Колодяжной (Южно-Сахалинск, результат 33,40), Вадима Брагина (Южно-Сахалинск, результат 36,52), Дмитрия Зимина Южно-Сахалинск, результат 44,16). Бронзовые награды состязаний получили Никита Сафин (Макаров, результат 31,04) и Вероника Корсун (Макаров, результат 22,50).

В толкании ядра Елизавета Романюта (Малокурильское, результат 10,56) заняла второе место, а Валерия Колодяжная (Южно-Сахалинск, результат 9,39) - третье.

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