«Кама» из Перми станет соперником «Элвари-Сахалин»

Сегодня, 8 и завтра, 9 октября «Элвари-Сахалин» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» сыграет с «Камой» из Перми. Матчи в спортивной школе по волейболу (ул. Горького, 7/3) начнутся в 18:00. Вход для зрителей свободный.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, «Кама» была создана осенью 2018 года. В ее составе выступали лучшие игроки Пермского края. В октябре 2018 года она приняла участие в своем первом турнире.

Затем «Кама» вышла на старт первой лиги чемпионата России. Дебют получился удачным, и команда выиграла открытый чемпионат Приволжского федерального округа (зональный турнир первой лиги).

Это дало ей право выступить в финальном турнире первой лиги, который пошел в Калининграде. Здесь «Кама» заняла третье место, пропустив вперед ВК «Тамбов» и «Ямальских Стерхов» из Ноябрьска. Позади остались «Волжанин» (Кострома), сборная Калининградской области и «Золотая комета» (Калининград).

Летом «Каме» была обещана поддержка из краевого бюджета для участия в высшей лиге «Б». И уже в начале июля команда приступила к подготовке. Руководит командой главный тренер мастер спорта Андрей Букатов. Старший тренер – мастер спорта Андрей Тронин. Лидером «Камы» является Роман Буланов (чемпион высшей лиги «А» 2012 года).

Первый матч в высшей лиге «Б» «Кама» проиграла. Произошло это 28 сентября в Костроме в игре с «Волжанином» - 0:3 (15:25, 19:25, 27:25). Однако в повторной игре пермяки были сильнее – 3:1 (27:25, 25:19, 20:25, 25:20), одержав первую победу в турнире. Затем «Кама» дважды победила в Красногорске.

Сегодня она занимает третье место, одержав три победы в четырех матчах. Выше нее расположились только «Волжанин» из Костромы (пять побед в шести матчах) и «Кристалл-Черкизово» из Воронежа (четыре победы в четырех матчах). А «Элвари-Сахалин», начавший чемпионат с двух побед над «Нефтяником-УОР» из Оренбурга, расположился на седьмом месте.