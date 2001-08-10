Семь медалей привели островные боксеры с дальневосточного турнира

Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, директора Благовещенской ДЮСШ №5 Виктора Лихогры состоялся в Благовещенске.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, участниками соревнований стали свыше 100 боксеров из Забайкальского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Победители и призеры были определены в пяти возрастных группах у юношей и в четырех у девушек.

Островные боксеры на этих состязаниях завоевали семь медалей - две золотые, четыре серебряные и бронзовую.

- В состязаниях юношей 2008-2009 г.р. первое место занял Евгений Со из Шахтерска. Он боксировал в весовой категории до 28 кг. На втором месте – его земляк Данил Скворцов (до 30 кг), на третьем – представитель Долинска Кирилл Стракашин (до 28 кг), - сообщает старший тренер юношеской сборной команды Сахалинской области Сергей Алексеев.

У юношей 2006-2007 г.р. золотая награда в активе Ильи Юдина (Шахтерск), выступавшего в весе до 34 кг. Серебряные призеры – корсаковцы Максим Мусин (до 38,5 кг), Акжол Джумагулов (до 42 кг) и Захар Чичигоров (до 44,5 кг).