Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2019
Сегодня 09:59
64,87|71,24|58,84
Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
18:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Семь медалей привели островные боксеры с дальневосточного турнира

Семь медалей привели островные боксеры с дальневосточного турнира

Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, директора Благовещенской ДЮСШ №5 Виктора Лихогры состоялся в Благовещенске.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, участниками соревнований стали свыше 100 боксеров из Забайкальского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Победители и призеры были определены в пяти возрастных группах у юношей и в четырех у девушек.

Островные боксеры на этих состязаниях завоевали семь медалей - две золотые, четыре серебряные и бронзовую.

- В состязаниях юношей 2008-2009 г.р. первое место занял Евгений Со из Шахтерска. Он боксировал в весовой категории до 28 кг. На втором месте – его земляк Данил Скворцов (до 30 кг), на третьем – представитель Долинска Кирилл Стракашин (до 28 кг), - сообщает старший тренер юношеской сборной команды Сахалинской области Сергей Алексеев.

У юношей 2006-2007 г.р. золотая награда в активе Ильи Юдина (Шахтерск), выступавшего в весе до 34 кг. Серебряные призеры – корсаковцы Максим Мусин (до 38,5 кг), Акжол Джумагулов (до 42 кг) и Захар Чичигоров (до 44,5 кг).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?