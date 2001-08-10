Больше 50 спортсменов стали участниками велогонки «Анивское кольцо»

Велогонка «Анивское кольцо - 2019» прошла на Сахалине. Ее участниками стали более 50 спортсменов не только представляющих островной регион, а также Канаду и Австрию, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Велозаезд проходил по маршруту: г. Анива – с. Благовещенское – о/з “Артек” – пост ГИБДД – с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива. Дистанция одного круга составила 21 км.

Женщины должны были преодолеть два круга. У мужчин на выбор была дистанция в два, три и пять кругов в зависимости от возрастных групп.

По результатам заезда среди женщин в возрастной категории 18-64 лет победу одержала Наталья Львова. Она проехала дистанцию за 01:15:02. На втором месте оказалась Светлана Пещерова, время которой 01:1910. Тройку лидеров замкнула Ирина Дуванова со временем 10:37:34.

У мужчин в категории 18-39 лет на дистанции 63 км с результатом 01:44:24 победил Евгений Валиев. Второе место занял Анатолий Заболотский, время которого 01:45:27. Третье место завоевал Михаил Самсоненко, приехавший к финишу за 01:46:50.

А среди мужчин в возрасте 55-64 лет был заявлен один е участник – Зотов Александр, который справился с испытанием за 01:21:12.

В категории 65 лет и старше на дистанции 43 км победил Виктор Фролов. Он добрался до финишной прямой за 01:29:59. На втором месте Крейг Моррис, который справился за 01:38:37.

В противостоянии между участниками в возрасте 40-54 лет лидером стал Андрей Шангин, время на дистанции - 01:45:29. Второе место занял Дмитрий Юзеев, который справился за 01:45:29. На третьем месте Сергей Гребенюк. Его время - 01:22:30.

На самой протяженной трассе в 105 км победил Александр Яблочников. На преодоление дистанции ему понадобилось 02:53:58. На втором месте Виктор Красиков, который справился за 02:59:13. Тройку лидеров замкнул Антон Бакай, с результатом 03:02:13.

На финише участников ждал горячий чай и вкусная выпечка. Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и призами.