Почти 100 сахалинцев собрал Кубок области по спортивному ориентированию
Первый этап Кубка области по спортивному ориентированию бегом состоялся на Сахалине. Его участниками стали около 100 спортсменов из Анивы, Корсакова и областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Островитяне состязались в восьми возрастных группах: от 12 до 65 лет. Взрослые спортсмены прошли дистанцию около пяти километров, младшая группа – около двух.
- Никто из них не знает маршрут. Известно только лишь количество контрольных пунктов. У младших их 5-6, а у старших 14-16, - рассказал главный судья соревнований Валентин Шинкарев.
По итогам первого этапа на дистанции 1350 метров первое место занял Ярослав Сухотин, второе – Виктор Калинин, третье - Максим Шленкин.
- На дистанции 1200 метров золото завоевала Дарья Павлович, серебро у Арины Щукина, бронза у Камиллы Мустафаевой.
- На дистанции 2700 метров первым все контрольные точки обнаружил Максим Вакуров, вторым – Иван Кудрявцев, а третьим – Сергей Гизатулин.
- На дистанции 2200 первое место заняла Елизавета Ким, второе -Данилова Анастасия, третье – Полина Апарина.
- На дистанции 4100 метров лучшим стал Алексей Мацуев, второе место у Германа Гнутик, а третье у Дмитрия Циунель.
- На дистанции 3100 метров первой к финишу пришла Яна Чикина, второй – Дарья Марченко, а третьей – Виктория Рожкова.
- На дистанции 4400 метров золото завоевал Дмитрий Вовк, серебро оказалось в руках у Сергея Никитина, а бронза у Сергея Бондарева.
- На дистанции 3600 метров первой оказалась Анастасия Охрименко, второй – Ирина Тен, а третьей – Алёна Попова.
Победители отправятся на следующий этап Кубка. Он состоится уже 12 октября в Корсакове. Спортсменам предстоит пройти длинную и спринтерскую дистанции. По результатам забегов сформируют сборную Сахалинской области, которая представит регион на Всероссийских стартах в Хабаровске в июне следующего года.
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