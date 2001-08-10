Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2019
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Почти 100 сахалинцев собрал Кубок области по спортивному ориентированию

Почти 100 сахалинцев собрал Кубок области по спортивному ориентированию

Первый этап Кубка области по спортивному ориентированию бегом состоялся на Сахалине. Его участниками стали около 100 спортсменов из Анивы, Корсакова и областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Островитяне состязались в восьми возрастных группах: от 12 до 65 лет. Взрослые спортсмены прошли дистанцию около пяти километров, младшая группа – около двух.

- Никто из них не знает маршрут. Известно только лишь количество контрольных пунктов. У младших их 5-6, а у старших 14-16, - рассказал главный судья соревнований Валентин Шинкарев.

По итогам первого этапа на дистанции 1350 метров первое место занял Ярослав Сухотин, второе – Виктор Калинин, третье - Максим Шленкин.

  • На дистанции 1200 метров золото завоевала Дарья Павлович, серебро у Арины Щукина, бронза у Камиллы Мустафаевой.
  • На дистанции 2700 метров первым все контрольные точки обнаружил Максим Вакуров, вторым – Иван Кудрявцев, а третьим – Сергей Гизатулин.
  • На дистанции 2200 первое место заняла Елизавета Ким, второе -Данилова Анастасия, третье – Полина Апарина.
  • На дистанции 4100 метров лучшим стал Алексей Мацуев, второе место у Германа Гнутик, а третье у Дмитрия Циунель.
  • На дистанции 3100 метров первой к финишу пришла Яна Чикина, второй – Дарья Марченко, а третьей – Виктория Рожкова.
  • На дистанции 4400 метров золото завоевал Дмитрий Вовк, серебро оказалось в руках у Сергея Никитина, а бронза у Сергея Бондарева.
  • На дистанции 3600 метров первой оказалась Анастасия Охрименко, второй – Ирина Тен, а третьей – Алёна Попова.

Победители отправятся на следующий этап Кубка. Он состоится уже 12 октября в Корсакове. Спортсменам предстоит пройти длинную и спринтерскую дистанции. По результатам забегов сформируют сборную Сахалинской области, которая представит регион на Всероссийских стартах в Хабаровске в июне следующего года.

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