Поучаствовать в экстремальном забеге на пик Чехова зовут островитян

Экстремальный забег на пик Чехова состоится на Сахалине 20 октября. Мероприятие пройдет уже в третий раз. Поучаствовать в нем смогут все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Длина дистанции 5 км. Старт забега – у подножия Пика Чехова. Участники поднимутся на высоту 750 метров. Путь наверх и обратно займет около двух часов.

- Соревнования проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40 лет и старше. Возраст определяется количеством полных лет на день старта. В этом году мы делаем формат удобный для всех желающих, поэтому надеемся на большое количество участников, - делятся организаторы забега.

Все участники получат в подарок уникальный значок с изображением пика Чехова и писателя, в честь которого назвали вершину. А победители забега – медали и призы.

Подробности о регистрации и времени старта забега можно узнать по телефону 8 901 937-36-72 (Олег Сергеев). Предварительные заявки принимаются до 18 октября по адресу электронной почты olegsergeev.1996@mail.ru.