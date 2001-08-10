Поучаствовать в экстремальном забеге на пик Чехова зовут островитян
Экстремальный забег на пик Чехова состоится на Сахалине 20 октября. Мероприятие пройдет уже в третий раз. Поучаствовать в нем смогут все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Длина дистанции 5 км. Старт забега – у подножия Пика Чехова. Участники поднимутся на высоту 750 метров. Путь наверх и обратно займет около двух часов.
- Соревнования проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40 лет и старше. Возраст определяется количеством полных лет на день старта. В этом году мы делаем формат удобный для всех желающих, поэтому надеемся на большое количество участников, - делятся организаторы забега.
Все участники получат в подарок уникальный значок с изображением пика Чехова и писателя, в честь которого назвали вершину. А победители забега – медали и призы.
Подробности о регистрации и времени старта забега можно узнать по телефону 8 901 937-36-72 (Олег Сергеев). Предварительные заявки принимаются до 18 октября по адресу электронной почты olegsergeev.1996@mail.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
14:20 3 Октября Сахалинские байкеры ярко закрыли мотосезон
- 14:00 3 Октября Банк ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
15:30 3 Октября Томари стал призером конкурса «Лучшая муниципальная практика»
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?