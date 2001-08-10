Лучшего «Уличного красаву» определили на Сахалине

Соревнования по мини-футболу регионального этапа всероссийской акции «Уличный красава» состоялись в Южно-Сахалинске. Они прошли в островном регионе впервые, отметили ТИА "Острова" в областном министерстве спорта.

На поле вышли восемь команд из Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Они соревновались в двух возрастных группах: 15-16 лет и 16-17 лет. Все команды не профессиональные.

- Эта акция в России проходит уже во второй раз, но мы подключились только в этом году. Основные задачи проекта – это пропаганда здорового образа жизни, массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятие спортом и другие, - отметил руководитель исполкома ОНФ Сахалинской области Сергей Казанцев.

Футболисты играли по круговой системе. Все команды встретились друг с другом на поле. Влад Гутак играет за команду из Корсакова. Он, как капитан команды, уверен в успешном исходе состязаний.

- Приехали сюда победить. Мы сами парни дворовые, увлекаемся баскетболом и волейболом. Готовиться начали за месяц, у нас были усиленные тренировки. До этого, конечно, играли в футбол, даже становились победителями, но это было только на школьных соревнованиях, - поделился футболист.

По итогам игр в группе 16-17 лет первое место завоевала команда Ю-41, второе место у «Метеора», а третье у команды «Юпитер». В группе 14-15 лет лучшими стали футболисты команды «Торнадо», серебряные медали вручили команде «65 регион», а бронзовые – «Кристалл».

Победители регионального этапа отправятся на дальневосточный. Он состоится в конце октября в Чите.