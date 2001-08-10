«Сахалин-М» и ФК «Ноглики» разыграют Кубок области

В предстоящую субботу, 12 октября, в Южно-Сахалинске пройдет финальный матч Кубка островного региона по футболу. В 13:00 на поле стадиона «Спартак» выйдут «Сахалин-М» и ФК «Ноглики», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Северяне в полуфинале по сумме двух встреч одолели «Шахтер» из Быкова, сняв все вопросы уже после первой игры, которую они выиграли в гостях с крупным счетом 4:0. После этого повторный матч на севере острова превратился в пустую формальность.

Гораздо сложнее пришлось «Сахалину-М», который соперничал с ФК «Долинск». Первый матч в Южно-Сахалинске завершился ничьей (1:1). В повторной игре в Долинске в основное время победителя также выявить не удалось (1:1). А в дополнительное время хет-трик Юрия Дементова принес «Сахалину-М» победу (4:1) и путевку в финал.

- Мы очень рады, что нам предстоит еще один матч с сильнейшей командой Сахалинской области - «Ноглики». Для нас каждый такой матч на вес золота, возможность сразиться с командой серьезного уровня. Финалов много не бывает, поэтому это – дополнительная ответственность и мотивация, - сказал главный тренер «Сахалина-М» Олег Сидоренков.