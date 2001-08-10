Лучших саватистов определят на Сахалине

Открытый областной турнир по савату среди молодежи и Кубок области по савату среди мужчин и женщин состоятся в Южно-Сахалинске. Соревнования соберут около 70 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

На ринг выйдут представители Южно-Сахалинска и Охи. Они покажут свои силы в двух дисциплинах: Ассо и Комба.

- Ассо - легкий контакт, в котором запрещается наносить сильные удары руками и ногами, а учитывается техническое мастерство и точность попаданий. А Комба - полный контакт, в котором разрешены акцентированные удары ногами и руками, - отмечают организаторы.

Спортсмены от 12 до 15 лет покажут себя в дисциплине Ассо, а саватисты старше 15 лет – в двух дисциплинах.

На состязаниях также пройдет отбор на Чемпионат России по сават, который состоится весной 2020 года в Санкт-Петербурге.

Областные турнир и Кубок пройдут в Южно-Сахалинске по адресу: пр. Победы, 68, вход с западной стороны. Начало состязаний в 11:00. Вход свободный.