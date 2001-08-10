Соревнования по чир-спорту соберут в Корсакове сильнейших спортсменок

Чемпионат и первенство ДФО по чир-спорту состоятся в Корсакове 13 октября. Состязания пройдут на Сахалине уже в шестой раз, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

С каждым годом количество участников увеличивается и в этот раз за звание лучших поборется около 650 человек. Это спортсмены из Владивостока, Уссурийска, села Хороль, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Вяземского, Улан-Уде, а также Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Невельска, Южно-Курильска и Поронайска.

Они покажут свои номера в дисциплинах «Чир-джаз-двойка», «Чир-джаз-группа», «Чир-фристайл-двойка», «Чир-фристайл-группа», «Чир-хип-хоп-двойка», «Чир-хип-хоп-группа», а также «Чирлидинг-группа», «Чирлидинг-группа-смешанная», «Чирлидинг-стант», «Чирлидинг-стант-смешанный», «Чирлидинг-стант-партнерский».

Также в рамках Чемпионата и Первенства пройдет фестиваль по чир спорту "Осенний". Его участники выступят в дополнительных дисциплинах «Беби-чир», «Соло-чир», «Соло-фристайл», «Соло-джаз», «Соло-хип-хоп» и «Чир-шоу».

Все состязания состоятся в спортивно-оздоровительном комплексе по адресу ул. Федько, 1/1. Начало в 10:00. Вход свободный.