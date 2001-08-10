Соревнования по чир-спорту соберут в Корсакове сильнейших спортсменок
Чемпионат и первенство ДФО по чир-спорту состоятся в Корсакове 13 октября. Состязания пройдут на Сахалине уже в шестой раз, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
С каждым годом количество участников увеличивается и в этот раз за звание лучших поборется около 650 человек. Это спортсмены из Владивостока, Уссурийска, села Хороль, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Вяземского, Улан-Уде, а также Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Невельска, Южно-Курильска и Поронайска.
Они покажут свои номера в дисциплинах «Чир-джаз-двойка», «Чир-джаз-группа», «Чир-фристайл-двойка», «Чир-фристайл-группа», «Чир-хип-хоп-двойка», «Чир-хип-хоп-группа», а также «Чирлидинг-группа», «Чирлидинг-группа-смешанная», «Чирлидинг-стант», «Чирлидинг-стант-смешанный», «Чирлидинг-стант-партнерский».
Также в рамках Чемпионата и Первенства пройдет фестиваль по чир спорту "Осенний". Его участники выступят в дополнительных дисциплинах «Беби-чир», «Соло-чир», «Соло-фристайл», «Соло-джаз», «Соло-хип-хоп» и «Чир-шоу».
Все состязания состоятся в спортивно-оздоровительном комплексе по адресу ул. Федько, 1/1. Начало в 10:00. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 15:00 4 Октября Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
- 16:00 4 Октября Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе
17:00 4 Октября Два автобусных павильона появились в Лиственничном
- 18:00 4 Октября Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:59 Вчера Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?