Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «ИжГТУ-Динамо»
«Элвари-Сахалин» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» примет «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска. Матчи пройдут в спортивном комплексе «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало 11 октября в 18:00, 12 октября – в 15:00. Вход для зрителей свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Ижевский соперник хорошо известен островным болельщикам. Сахалинская команда сыграла с волейболистами из столицы Республика Удмуртия восемь матчей. Статистические показатели говорят о преимуществе наших гостей. «Элвари-Сахалин» одержал две победы (обе – на тай-брейке) и проиграл шесть матчей (два – на тай-брейке). Разница выигранных и проигранных партий 11 – 22. В межсезонье в «ИжГТУ-Динамо» сменился главный тренер. Новым «рулевым» команды назначен мастер спорта Андрей Красноперов (1986 г.р.).
За годы игровой карьеры он выступал за «ИжГУ-Динамо» (Ижевск), «Локомотив-Изумруд» из Оренбурга, «Кузбасс» из Кемерово, «Енисей» из Красноярска, «Дагестан» из Махачкалы, «Алтай» из Усть-Каменогорска.
Основные достижения: серебряный призер Кубка Вызова (Европейской конфедерации волейбола), победитель чемпионата России среди команд высшей лиги «А», чемпион Суперлиги Казахстана, серебряный и бронзовый призер Кубка России.
В сентябре «ИжГТУ-Динамо» под руководством нового главного тренера стала победительницей турнира памяти проректора ИжГТУ Ю.М. Мерзлякова. Соперниками «ИжГТУ-Динамо» были «Звезды Югры» (Ханты-Мансийск), «Беркуты Урала» (Уфа), «Зенит-УОР» (Казань).
Нынешний чемпионат «ИжГТУ-Динамо» начал с четырех гостевых матчей. Сначала он потерпел два поражения в Костроме от местного «Волжанина».
- 04.10.2019 «Волжанин» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:20);
- 05.10.2019 «Волжанин» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:2 (22:25, 25:17, 20:25, 25:17, 17:15).
Затем команда из Ижевска обменялась победами с «Зорким» из Красногорска. Причем, победа «ИжГТУ-Динамо» получилась суперволевой. Она проиграла два первых сета, но затем перевела игру на тай-брейк, в котором буквально разгромила хозяев площадки.
- 07.10.2019 «Зоркий» - «ИжГТУ-Динамо» - 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 22:25, 4:15);
- 08.10.2019 «Зоркий» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:2 (25:21, 15:25, 16:25, 25:21, 15:13).
Сегодняшние соперники являются соседями по турнирной таблице. В активе «Элвари-Сахалин» две победы (одна из них на тай-брейке) в четырех матчах, а у «ИжГТУ-Динамо» - одна победа (на тай-брейке) также в четырех играх.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:45 Сегодня СКК контролирует прохождение отопительного сезона в Южно-Сахалинске
- 09:00 Сегодня ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
09:20 Сегодня Около 40 участников собрал семинар работников органов молодежной политики на Сахалине
- 10:10 Сегодня Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «ИжГТУ-Динамо»
- 15:00 4 Октября Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
- 16:00 4 Октября Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе
17:00 4 Октября Два автобусных павильона появились в Лиственничном
- 18:00 4 Октября Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:59 Вчера Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?