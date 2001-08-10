Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «ИжГТУ-Динамо»

«Элвари-Сахалин» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» примет «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска. Матчи пройдут в спортивном комплексе «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало 11 октября в 18:00, 12 октября – в 15:00. Вход для зрителей свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Ижевский соперник хорошо известен островным болельщикам. Сахалинская команда сыграла с волейболистами из столицы Республика Удмуртия восемь матчей. Статистические показатели говорят о преимуществе наших гостей. «Элвари-Сахалин» одержал две победы (обе – на тай-брейке) и проиграл шесть матчей (два – на тай-брейке). Разница выигранных и проигранных партий 11 – 22. В межсезонье в «ИжГТУ-Динамо» сменился главный тренер. Новым «рулевым» команды назначен мастер спорта Андрей Красноперов (1986 г.р.).

За годы игровой карьеры он выступал за «ИжГУ-Динамо» (Ижевск), «Локомотив-Изумруд» из Оренбурга, «Кузбасс» из Кемерово, «Енисей» из Красноярска, «Дагестан» из Махачкалы, «Алтай» из Усть-Каменогорска.

Основные достижения: серебряный призер Кубка Вызова (Европейской конфедерации волейбола), победитель чемпионата России среди команд высшей лиги «А», чемпион Суперлиги Казахстана, серебряный и бронзовый призер Кубка России.

В сентябре «ИжГТУ-Динамо» под руководством нового главного тренера стала победительницей турнира памяти проректора ИжГТУ Ю.М. Мерзлякова. Соперниками «ИжГТУ-Динамо» были «Звезды Югры» (Ханты-Мансийск), «Беркуты Урала» (Уфа), «Зенит-УОР» (Казань).

Нынешний чемпионат «ИжГТУ-Динамо» начал с четырех гостевых матчей. Сначала он потерпел два поражения в Костроме от местного «Волжанина».

04.10.2019 «Волжанин» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:20);

05.10.2019 «Волжанин» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:2 (22:25, 25:17, 20:25, 25:17, 17:15).

Затем команда из Ижевска обменялась победами с «Зорким» из Красногорска. Причем, победа «ИжГТУ-Динамо» получилась суперволевой. Она проиграла два первых сета, но затем перевела игру на тай-брейк, в котором буквально разгромила хозяев площадки.

07.10.2019 «Зоркий» - «ИжГТУ-Динамо» - 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 22:25, 4:15);

08.10.2019 «Зоркий» - «ИжГТУ-Динамо» - 3:2 (25:21, 15:25, 16:25, 25:21, 15:13).

Сегодняшние соперники являются соседями по турнирной таблице. В активе «Элвари-Сахалин» две победы (одна из них на тай-брейке) в четырех матчах, а у «ИжГТУ-Динамо» - одна победа (на тай-брейке) также в четырех играх.