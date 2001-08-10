Фестиваль боевых искусств Кореи пройдет в Южно-Сахалинске

Фестиваль боевых искусств Кореи на Кубок Центра просвещения и культуры Республики Корея на Сахалине состоится в областном центре. Его участниками станут около 50 островных спортсменов. сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Фестиваль боевых искусств - традиционные соревнования, которые проводятся с 2015 года. К участию в нем приглашают всех желающих спортсменов из разных секций и клубов единоборств Сахалинской области.

Сегодня свое участие уже подтвердили представители островных федераций Тхэквондо, Кикбоксинга, ММА, Киокусинкай, Каратэ-тансудо. Бороться за золото состязаний будут спортсмены из Холмска, Чехова, Томари, Смирных и Южно-Сахалинска.

Почетным гостем фестиваля станет президент Всемирной федерации тансудо господин Нам Ин До, который специально прибудет на Сахалин. Он является обладателем чёрного пояса 10 дана.

Победители состязаний отправятся в Корею на Международный турнир по боевым искусствам, который пройдёт 19 октября в Тэгу.

Фестиваль состоится 13 октября в Корейском культурном центре. Начало состязаний в 11:00.