Фестиваль боевых искусств Кореи пройдет в Южно-Сахалинске
Фестиваль боевых искусств Кореи на Кубок Центра просвещения и культуры Республики Корея на Сахалине состоится в областном центре. Его участниками станут около 50 островных спортсменов. сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Фестиваль боевых искусств - традиционные соревнования, которые проводятся с 2015 года. К участию в нем приглашают всех желающих спортсменов из разных секций и клубов единоборств Сахалинской области.
Сегодня свое участие уже подтвердили представители островных федераций Тхэквондо, Кикбоксинга, ММА, Киокусинкай, Каратэ-тансудо. Бороться за золото состязаний будут спортсмены из Холмска, Чехова, Томари, Смирных и Южно-Сахалинска.
Почетным гостем фестиваля станет президент Всемирной федерации тансудо господин Нам Ин До, который специально прибудет на Сахалин. Он является обладателем чёрного пояса 10 дана.
Победители состязаний отправятся в Корею на Международный турнир по боевым искусствам, который пройдёт 19 октября в Тэгу.
Фестиваль состоится 13 октября в Корейском культурном центре. Начало состязаний в 11:00.
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