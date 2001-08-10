Сезон маунтинбайка закроют на Сахалине

Закрытие сезона маунтинбайка- 2019 состоится в областном центре. Велосостязания пройдут на «Горном воздухе» в воскресенье, 13 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское минспорта.

Спортсмены покажут себя в двух направлениях: гонке в гору и скоростном спуске в парных заездах, так называемых, «Дуал-кроссе» или «2X DH-cross». В гонке в гору участники разделятся на три категории: девушки (всех возрастов), мастера (мужчины до 39 лет) и ветераны (мужчины свыше 39 лет). В скоростном спуске - открытая мужская категория - от 14 лет.

Для участия в состязаниях уже заявилось около 40 спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова.

- Сначала состоится апхилл-марафон со стартом на средней площадке и финишем на вершине горы Большевик, затем парные даунхилл-заезды. Скоростной маршрут будет с широкими поворотами и суровой концовкой. Спортсменов ждет 1700 метров летучего спуска со стартом у начала Спортивной трассы и финишем на средней площадке «Горного воздуха», - отмечают организаторы.

Победители и финалисты получат памятные сертификаты , а также призы от спонсоров мероприятия и партнеров клуба SakhMTBE.

Закрытие велосезона пройдет на средней площадке «Горного воздуха». Начало состязаний намечено на 11:00.