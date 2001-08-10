Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2019
Сегодня 07:32
64,37|70,93|60,11
Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения
11:20, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортсмен из Корсакова взял бронзу всероссийского турнира по вольной борьбе

Спортсмен из Корсакова взял бронзу всероссийского турнира по вольной борьбе

Традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалева, прошел в Благовещенске. Его участниками стали свыше 150 борцов из Сибири, Дальнего Востока, а также других регионов России.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, в их числе были и островные спортсмены, которым оказала поддержку РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков). Наибольшего успеха среди сахалинцев добился мастер спорта Хамзат Хамидов (тренер-преподаватель спортивной школы г. Корсакова), выступавший в весовой категории до 70 кг. На предварительном этапе он одержал три победы подряд и пробился в полуфинал.

- В полуфинале соперником Хамзата был Эрик Аветян из Красноярска. Борцы хорошо знают друг друга. Несколько лет назад на первенстве России среди студентов в Москве Хамзат победил представителя Красноярска. На этот раз Аветяну удалось взять реванш за то поражение. Упорный поединок завершился со счетом 4:2 в его пользу. В дальнейшем Аветян выиграл схватку за первое место и завоевал золотую награду, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В схватке за бронзовую медаль Хамзат Хамидов одержал убедительную победу над борцами из Якутска Албаном Аввакумовым со счетом 10:5 и стал третьим призером всероссийского турнира.

- Через несколько дней наши борцы примут участие во Всероссийском турнире в Хабаровске, посвященном памяти Ерофея Павловича Хабарова, - подытожил Александр Ваулин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?