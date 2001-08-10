Спортсмен из Корсакова взял бронзу всероссийского турнира по вольной борьбе
Традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалева, прошел в Благовещенске. Его участниками стали свыше 150 борцов из Сибири, Дальнего Востока, а также других регионов России.
Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, в их числе были и островные спортсмены, которым оказала поддержку РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков). Наибольшего успеха среди сахалинцев добился мастер спорта Хамзат Хамидов (тренер-преподаватель спортивной школы г. Корсакова), выступавший в весовой категории до 70 кг. На предварительном этапе он одержал три победы подряд и пробился в полуфинал.
- В полуфинале соперником Хамзата был Эрик Аветян из Красноярска. Борцы хорошо знают друг друга. Несколько лет назад на первенстве России среди студентов в Москве Хамзат победил представителя Красноярска. На этот раз Аветяну удалось взять реванш за то поражение. Упорный поединок завершился со счетом 4:2 в его пользу. В дальнейшем Аветян выиграл схватку за первое место и завоевал золотую награду, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В схватке за бронзовую медаль Хамзат Хамидов одержал убедительную победу над борцами из Якутска Албаном Аввакумовым со счетом 10:5 и стал третьим призером всероссийского турнира.
- Через несколько дней наши борцы примут участие во Всероссийском турнире в Хабаровске, посвященном памяти Ерофея Павловича Хабарова, - подытожил Александр Ваулин.
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