Юная сахалинская тяжелоатлетка вошла в состав сборной России

Сахалинка Анастасия Корчагина попала в состав сборной России по тяжелой атлетике. Его сформировали в Новогорске, где проходил отбор перед первенством Европы.

Островитянка - мастер спорта России - находится в хорошей спортивной форме. На отборе она подняла рекордные для себя веса: 63 кг в рывке и 83 кг в толчке.

В составе сборной России Анастасия Корчагина отправится на первенство Европы по тяжелой атлетике, которое пройдет в румынском городе Бухарест. Она будет выступать в весовой категории 45кг, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.