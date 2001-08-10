Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2019
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11:45, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юная сахалинская тяжелоатлетка вошла в состав сборной России

Юная сахалинская тяжелоатлетка вошла в состав сборной России

Сахалинка Анастасия Корчагина попала в состав сборной России по тяжелой атлетике. Его сформировали в Новогорске, где проходил отбор перед первенством Европы.

Островитянка - мастер спорта России - находится в хорошей спортивной форме. На отборе она подняла рекордные для себя веса: 63 кг в рывке и 83 кг в толчке.

В составе сборной России Анастасия Корчагина отправится на первенство Европы по тяжелой атлетике, которое пройдет в румынском городе Бухарест. Она будет выступать в весовой категории 45кг, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

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