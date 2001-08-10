Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2019
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16:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Анивчанин стал победителем всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Комсомольске-на-Амуре. Состязания были посвящены памяти героев-дальневосточников.

Успешно проявил себя на этом турнире воспитанник анивской спортивной школы Максим Екимов. Подопечный тренера Олега Накагава выступал в весовой категории до 72 кг.

- Максим провел четыре схватки и во всех победил. В финале он боролся с мастером спорта из Хабаровска и сумел одержать победу со счетом 11:10, - рассказывает наставник Максима.

Добавим, что, став победителем всероссийского турнира, Максим Екимов выполнил норматив мастера спорта России.

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