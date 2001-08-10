Сахалинец стал судьей на международных соревнованиях в Москве

Старший тренер спортивной сборной команды Сахалинской области по каратэ Григорий Ефремов принял участие в судействе одного из семи этапов крупнейшего международного турнира «Премьер-лига Каратэ1». Такие соревнования, объединяющие спортсменов из более чем 80 стран, прошли в Москве. Главные призы турнира - путевки на летние Олимпийские игры в Токио 2020.

Как ТИА «Острова» сообщили в островном минспорта, поединки свыше полутысячи бойцов обслуживала интернациональная судейская бригада из 80 человек, в которую вошел Григорий Ефремов - единственный представитель Дальнего Востока.

- Обслуживать такие турниры — большая ответственность. На нем выступали лучшие спортсмены со всего мира. Здесь мелочей не бывает, а малейшая ошибка судейского корпуса может стоить победы. Было не просто. Работали на татами по девять часов в день, в режиме максимальной концентрации, - рассказал сахалинец.

Напомним, что в прошлом году Григорий Ефремов сдал аттестационный экзамен на международную судейскую категорию. Она дает право судить соревнования по каратэ в дисциплине ката и кумитэ любого уровня. На момент получения категории, он был единственным обладателем подобного судейского ранга на Дальнем Востоке.

В планах специалиста – работа на первенстве Европы среди кадетов и юниоров, которое пройдет в Будапеште.