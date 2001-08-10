ФК «Ноглики» завоевал Кубок Сахалинской области по футболу
Финал Кубка Сахалинской области по футболу состоялся на стадионе "Спартак" в минувшую субботу, 12 октября. В этом году в главном футбольном матче сезона встречались команды ФК «Ноглики» и «Сахалин-М». В чемпионате области этим командам довелось дважды сыграть друг с другом. В первом матче в областной столице футболисты разошлись миром – 1:1, а в Ногликах матч завершился победой хозяев – 2:0, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой ногликскую администрацию.
Первые минуты финального матча показали боевой настрой футболистов каждой команды. По владению мячом впереди оказались «Ноглики», однако молодые игроки «Сахалин-М» активно пытались доставлять мяч вперед и ловить соперника на контратаках. И время от времени эти контратаки оказывались опасными, но игрокам «молодежки» не хватало точности, а порой уверенную игру на ленточке своих ворот демонстрировал Денис Хомяков, вратарь ФК «Ноглики». Работы хватало и у вратаря южан Данила Сливкова, который раз за разом уверенно забирал летящие в створ его ворот мячи. Однако, на 35 минуте он ничего не смог поделать с ударом ворвавшегося в штрафную Дениса Селищева, который в борьбе с защитником проткнул мяч мимо вратаря, открыв счёт в матче.
Во втором тайме мяч в центре поля не держался совсем, команды пытались проводить быстрые атаки. Преимущество же было на стороне «Ноглик», которые в первые минуты второго тайма не могли забить гол только благодаря голкиперу «Сахалина-М», который и во втором тайме продемонстрировал чудеса реакции. А на 73 минуте ногликцам удалась красивая комбинация, закончившаяся забитым мячом – двое игроков на левом фланге сыграв «пятками» разобрались с защитниками соперника, а после этого момента последовал прострел в штрафную «Сахалина-М», где расторопней всех оказался Алексей Серебряков, играющий тренер «Ноглик», вонзивший мяч в ворота южан. Стало понятно сразу – ФК «Ноглики» своего не упустят, победу не отдадут. А вышедший у «Ноглик» на замену Дмитрий Борщевский, который еще в начале 2000-х защищал цвета ногликской команды, установил окончательные счет в матче. После розыгрыша углового мяч отскочил в ноги Дмитрию, а он уже сумел протолкнуть мяч в ворота «Сахалина-М».
Итоговый счет встречи 3:0 приносит ногликским футболистам победу и золото Кубка Сахалинской области. Однако, сезон для ФК «Ноглики» не закончен, команде еще предстоит принять участие в финальной части первенства России по футболу среди команд-победителей третьей лиги. Оно пройдет в начале ноября в Сочи.
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