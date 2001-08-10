Сахалинские танцоры открыли новый сезон соревнованиями

Региональные соревнования по танцевальному спорту "Золотой силуэт – 2019» состоялись в областном центре. Состязания собрали более 200 спортсменов из Холмска, Долинска, Корсакова, Поронайска и Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

На паркете свое мастерство показали участники в возрасте от 5 до 78 лет. Они исполняли европейские и латиноамериканские программы, а также боролись за медали в двоеборье. Оценивали мастерство спортсменов судьи из Южно-Сахалинска и Холмска.

- У нас много критериев, по которым мы смотрим. Нужно не только, танцевать в музыку, еще необходимо спину держать, и руками работать и так далее. Несмотря на то, что мы только открываем сезон, танцоры отлично себя показывают. Обычно поле каникул мы не ожидаем многого от спортсменов, но сегодня я вижу, что уровень вырос, юниоры очень хорошо танцуют, - отметил главный судья соревнований Александр Никитин.

Участники выступали не только парами, но и соло. Как раз в этой дисциплине участвует Наталья Саттарова. Пенсионерка занимается танцами всего около года.

- Нас тут много. Мы занимаемся в коллективе «Жемчужина» в южно-Сахалинске. В танцы меня привела жажда к жизни. Музыка заиграла и все болезни ушли. У меня еще не все получается, чтобы в паре выступать, да и мужчин нет. Но я думаю, мы сегодня еще станцуем на «бис», - поделилась пенсионерка.

В классе «Юниоры-1, Двоеборье (Открытый класс)» первое место заняли Богдан Ким и Ким Юн И. Они же взяли золото в классе «Европейская программа», а также «Латиноамериканская программа».

В классе «Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (D класс)» лучшими оказались Артемий Саменко и Полина Хайбриева.

В классе «Юниоры 2+1, Европейская программа (E класс)» первое место заняла пара Павла Кимова и Полины Долговой. Они же стали первыми в классе «Латиноамериканская программа (E класс)».

В Классе «Дети-1, Европейская программа (Открытый класс)», а также «Дети-1, Латиноамериканская программа (Открытый класс)» золото завоевали Миров Соболев и София Монахова. Пара также стала победительницей «Дети 2+1, (E класс)».

В классе «Дети-2, Сокращенное двоеборье (Открытый класс)» лучшими стали Алексей Редванов и Алиса Палий. Они также показали лучшую европейскую и латиноамериканскую программы.

Ксения Костенко одержала победу в классе «Н2, соло, 5-7 лет, КУБОК».

В классах «Н2, пары, 5-7 лет» и лучшими стали Демьян Клементьев и Камилла Горбачева.

В классе «Н2, соло, 8 лет и старше, КУБОК» золото получили двое спортсменов: Денис Турбов и Ксения Костенко.

Аяна Турдумаматова заняла первое место в классе «+42 Н4, соло, все возраста, КУБОК», а также «Н6, соло, 8 лет и старше, КУБОК».

Расулжанов Суйунучбек и Эсенбаева Арууке стали лучшими в классах «+44, Н4, пары, все возраста, КУБОК» и «Н6, пары, 8 лет и старше, КУБОК».

В «Н1, соло, до 9 лет» первое место заняла Анна Баранец. В «Н2, соло, 5-7 лет» лучшей стала Алена Арюткина.

В классе «Н1, пары, до 9 лет» золото завоевали Никита Крюков и Полина Котова. Кроме этого, Полина также оказалась лучшей в классе «Н2, соло, 8 лет и старше».

Среди «Н2, пары, 8 лет и старше» первыми стали Артем Кан и Таисия Гарвис.

В классе «+38 Н4, соло, все возраста» первое место заняла Тамара Афанасьева.

Мирослав Евдокимов и Елизавета Варламова стали первыми в классе «+40 Н4, пары, все возраста».

Пикалова София заняла первое место в классе «Н6, соло, 8 лет и старше».

Среди «Н6, пары, 8 лет и старше» лучшей стала пара Максима Габитова и Ангелины Ким.

В классе «Хобби класс, Европейская программа (D класс)» Александр Егоров и Ирина Догадина заняли первое место.

Среди старшего поколения танцоров в классе «Сеньоры-1, Европейская программа, соло, 2 танца» лучшей стала Вера Азанова. Среди пар в классе «Сеньоры-1, Европейская программа, пары, СММ» первыми стали Вячеслав Кранин и Ольга Никитина.

В классе «Хобби класс, R Ch, соло, СММ» лучшей оказалась Светлана Бондарева. А среди «Сеньоры-1, Европейская программа, соло, 4 танца» первое место занял Александр Пальгуев.

Всех призеров наградили грамотами, медалями и кубками.