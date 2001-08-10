Южносахалинец стал призером соревнований олимпийского триатлона
Международные соревнования по олимпийскому триатлону состоялись в Сочи с 10 по 13 октября. Участие в этапе IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2019 для любителей на олимпийской дистанции принял южносахалинец Руслан Вахитов.
Как ТИА "Острова" сообщили в сахалинском минспорта, олимпийский триатлон в Сочи - это одна из самых массовых и популярных гонок в России. В «железную дистанцию» входят: плавание, велогонка, бег.
Руслан Вахитов выступал в категории параатлетов и занял 3-е место. Его результаты на дистанции: плавание, 1 500 м - 03:28:54, велогонка, 40 км - 01:39:26, бег, 10 км - 50:51. Готовил Руслана к соревнованиям и сопровождал на каждом этапе триатлона тренер-преподаватель горнолыжной школы Южно-Сахалинска Владимир Ополев.
Руслану 27 лет, он тренируется в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду на отделении адаптивной физической культуры по горным лыжам. В этом году спортсмен выступил и победил в Сахалинском триатлоне IronSakh-2019, который состоялся в селе Охотском в августе. Затем он решил рискнуть и принять участие уже в IRONSTAR SOCHI 2019, чтобы бороться за победу в соревнованиях международного уровня.
- «Железная дистанция» - это то, ради чего большинство спортсменов приходят в триатлон. Она требует серьезной длительной подготовки. Руслан Вахитов, простой житель города Южно-Сахалинска, стал настоящим героем нашего времени. Он, несмотря на ограниченные возможности здоровья, прошел путь «железного человека» и своим примером невольно заставляет нас смотреть на мир другими глазами, - делится впечатлениями тренер Владимир Ополев. - Быть победителем - всегда огромный труд и спортсмена, и его тренера, и вместе мы готовы продолжать защищать этот титул и стремиться к дальнейшим победам.
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