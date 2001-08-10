Сахалинец взял бронзу на соревнованиях по кроссу в Оренбурге
Всероссийские соревнования по кроссу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения на призы группы компаний «Армада» состоялись в Оренбурге. Их участниками стали около 150 спортсменов из разных регионов страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
Сахалинскую область представили Анатолий Высоцкий (тренер Чим М.О.), София Груздо и Полина Шемянова (тренеры Долгов С.А. и Елохина Е.В). Девушки пробежали 1км, а юноша - 2 км.
- Это крупные состязания. Участвовало много сильных спортсменов, конкуренция очень высокая, поэтому попасть в призы – хороший результат. Анатолий отлично себя показал. Девочкам тоже пришлось непросто. В их дисциплине было очень много участников, - отметила тренер Анатолия Высоцкого Марина Чим.
По итогам забегов Анатолий Высоцкий завоевал бронзу с результатом 6.43.6. София Груздо – вошла в десятку лучших.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 9 Октября Стрельба помогла корсаковским полицейским остановить нарушителя
- 14:00 11 Октября Сезон маунтинбайка закроют на Сахалине
11:10 10 Октября Часть Южно-Сахалинска останется без воды этой ночью
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?