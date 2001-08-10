Тихоокеанское
информационное агентство
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11:40, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял бронзу на соревнованиях по кроссу в Оренбурге

Всероссийские соревнования по кроссу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения на призы группы компаний «Армада» состоялись в Оренбурге. Их участниками стали около 150 спортсменов из разных регионов страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Сахалинскую область представили Анатолий Высоцкий (тренер Чим М.О.), София Груздо и Полина Шемянова (тренеры Долгов С.А. и Елохина Е.В). Девушки пробежали 1км, а юноша - 2 км.

- Это крупные состязания. Участвовало много сильных спортсменов, конкуренция очень высокая, поэтому попасть в призы – хороший результат. Анатолий отлично себя показал. Девочкам тоже пришлось непросто. В их дисциплине было очень много участников, - отметила тренер Анатолия Высоцкого Марина Чим.

По итогам забегов Анатолий Высоцкий завоевал бронзу с результатом 6.43.6. София Груздо – вошла в десятку лучших.

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