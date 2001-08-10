Сезон маунтинбайка закрыли на сахалинском

Сезон маунтинбайка закрыли в Южно-Сахалинске. Последние в этом году велосостязания прошли на «Горном воздухе», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Спортсмены показали себя в двух направлениях: «Uphill-марафоне» - гонке в гору на время с массовым стартом и «2X DH-Cross» - парных заездах в скоростном спуске. В соревнования поучаствовали около 40 спортсменов.

Первыми стартовали участники «Uphill-марафона». Им предстояло подняться от средней станции до верхней станции комплекса по западному серпантину. Протяженность дистанции составила 2700 метров с набором высоты в 290 метров. После завершения гонки в гору начался турнир по скоростному спуску.

- 2X DH-Cross или «дуал-кросс» - парная скоростная гонка на выбывание в формате турнира, победу в котором одерживает спортсмен, преодолевший 1700-метровый спуск по западному склону быстрее своих оппонентов. Несмотря на 22 предварительные заявки, зарегистрированных участников соревнований, на старт вышло 13 человек, - отметил организатор соревнования Игорь Балла.

По итогам заездов места на пьедестале распределились следующим образом.

Uphill-марафон, категория "Ветераны":

1 место - Константин Цымбал;

2 место - Александр Мусорин;

3 место - Денис Гусаров.

Uphill-марафон, категория "Мастера":

1 место - Илья Бобров;

2 место - Евгений Валиев;

3 место - Юрий Бородин.

Uphill-марафон, категория "Девушки":

1 место - Наталья Львова;

2 место - Елена Бурикова;

3 место - Ирина Дуванова.

2X DH-Cross, открытая категория:

1 место - Алексей Ажгалиев;

2 место - Гуляк Даниил;

3 место - Пирогов Андрей.