Больше 650 человек собрал чемпионат по чир спорту на Сахалине
Чемпионат и первенство Дальнего Востока по чир спорту, а также "Осенний" фестиваль прошли в Корсакове. Они собрали рекордное количество участников - более 650 человек, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Состязания состоялись на Сахалине уже в пятый раз. В этом году на остров прибыли команды из 16 дальневосточных городов. Спортсмены представили Хабаровский, Приморский края, Сахалинскую область и Республику Бурятию.
- Участвуют дети от 6 лет. Много номинаций, дисциплин, которые впервые продемонстрированы, поэтому что мы не используем их в своей практике. Например, это акробатические дисциплины, - отметила председатель федерации чир спорта Сахалинской области Кристина Лях. – Сахалинские спортсмены входят в состав сборной России – это высокий показатель. Также сборная области стала победителем Чемпионата Европы в прошлом году, было много побед и на российских состязаниях.
Спортсмены представили свои номера в дисциплинах «Чир-джаз-двойка», «Чир-джаз-группа», «Чир-фристайл-двойка», «Чир-фристайл-группа», «Чир-хип-хоп-двойка», «Чир-хип-хоп-группа», а также «Чирлидинг-группа», «Чирлидинг-группа-смешанная», «Чирлидинг-стант», «Чирлидинг-стант-смешанный», «Чирлидинг-стант-партнерский». Участники фестиваля «Осенний» показали себя в дополнительных дисциплинах: «Беби-чир», «Соло-чир», «Соло-фристайл», «Соло-джаз», «Соло-хип-хоп» и «Чир-шоу».
- Каждая команда, которая присутствует здесь – достойна победы. Хочется верить, что наша команда тоже отлично себя покажет. Девочки уже становились победителями разных соревнований. К соревнованиям мы готовились с весны. Тренировочный процесс у нас непрерывный, добавила тренер корсаковской команды Елена Колесникова.
По итогам выступлений с большим отрывом первое место в общекомандном зачете заняла команда Сахалинской области, серебро состязаний досталось коллективу из Приморского края, а бронза – команде Хабаровского края.
В личном зачете среди сахалинских спортсменов в своих возрастных категориях и дисциплинах золото состязаний завоевали: Баранова Анастасия и Зырянова Милена, Юн Арина и Кривобокова Яна, Баранова Эльвира и Ким Ю Ми, Меркулова Милана и Юн Алекса, Молякова Яна и Ли Елена, Левандовская Дарья и Бережная Полина, а также коллективы «Grace topaz», «Kristal grace», «J – project junior».
По итогам фестиваля по чир спорту «Осенний» среди спортсменов, поедставляющих островной регион, первые места в своих возрастных категориях и дисциплинах заняли Варламова Эмилия и Тиганова Кристина, Глоба Дарья и Доля Алина, Ри Альбина и Коломоец Ангелина, Молякова Яна –и Ли Елена, Егорова Иветта и Ли Мия, а также коллективы «Grace aquamarine», «Грейс стаил», «Грейс старс», «Kristal grace», «Grace topaz», «Грейс виктори».
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