Больше 60 медалей завоевали островные пловцы на чемпионате в Хабаровске

Чемпионат и первенство ДФО по плаванию состоялись в Хабаровске. В них приняли участие больше 280 спортсменов, что является рекордным достижением. Самых быстрых определили среди мужчин и женщин, юношей (2003-2004 г.р.), девушек (2005-2006 г.р.), юниоров (2001-2002 г.р.) и юниорок (2002-2004 г.р.), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

- В составе команды Сахалинской области выступали 38 пловцов (25 из Южно-Сахалинска, 9 – из Холмска, 4 – из Охи). Они завоевали 67 медалей (15 золотых, 24 серебряные и 28 бронзовых), что является рекордом для нашей сборной, - рассказывает председатель РОО «Спортивная федерация плавания Сахалинской области» Владимир Винокуренков.

Больше всего наград в активе Софии Тутасовой из Южно-Сахалинска (11). Она четыре раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета и семь раз – на вторую. У Евы Леченко из островной столицы – 10 медалей (шесть золотых, серебряная и три бронзовые).

Марина Шуваева (Южно-Сахалинск), выполнившая норматив КМС, завоевала две серебряные и пять бронзовых медалей. У Даниила Кучера (Южно-Сахалинск) три первых места, два вторых и третье. Кристина Коннова (Южно-Сахалинск) – трижды серебряный призер и один раз - бронзовый.

Денис Моденов – обладатель трех золотых и бронзовой медали; Дмитрий Крюковский – трех серебряных и двух бронзовых; Степан Михайличенко – двух серебряных и бронзовой, Алексей Крутых – двух серебряных и бронзовой; Артем Милешко – серебряной и бронзовой; Иван Шпак – бронзовой, Полина Тин – бронзовой. Все эти спортсмены представляли островную столицу.

Кроме того, холмчанка Алина Лычак стала серебряным призером, а охинец Иван Рыбаков – бронзовым.

Дважды наши команды занимали третье место в эстафетах. В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем бронзовыми призерами стали Степан Михайличенко, Павел Коренухин, Ева Леченко и София Тутасова. А в комбинированной эстафете 4 по 50 метров бронзу завоевали София Тутасова, Алексей Крутых, Дмитрий Крюковский и Кристина Коннова.

- Наши пловцы девять раз улучшили рекорды Сахалинской области. Отличились Даниил Кучер (100 м брасом – 1.03,92 секунды; 200 м брассом – 2.17,46; 100 м комплексом – 58,78; 200 м комплексом – 2.07,36), Денис Моденов (50 м на спине – 27,12; 100 м на спине – 57,23; 200 м на спине – 2.03,67) и София Тутасова (50 м на спине – 29,42; 100 м на спине – 1.03,11), - подвел итоги соревнований Владимир Винокуренков.

Добавим, что в ноябре сахалинские пловцы примут участие в нескольких ответственных стартах. Так, София Тутасова выступит на этапе Кубка Мира в Казани (1-3 ноября), а спортсмены, попавшие по рейтингу, отправятся на чемпионат России в Казань (5-10 ноября) и всероссийские соревнования «Резерв России» в Саранск (26-30 ноября).