На победу в областном чемпионате по волейболу претендует шесть команд
С 17 по 19 октября в Южно-Сахалинске состоится чемпионат области по волейболу среди женских команд. Игры пройдут в спортивной школе по волейболу» (ул. Горького, 7/3), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
Как сообщают организаторы, участниками состязаний станут шесть команд. Три из них представят спортивную школу по волейболу. Вместе с ними на награды будут претендовать волейболистки СахГУ (Южно-Сахалинск), а также сборные Корсакова и Смирных.
- Чемпионат пройдет по двухступенчатой схеме. Сначала команды сыграют в двух подгруппах. Затем пройдут полуфиналы, стыковые матчи за пятое, третье и первое место. Жеребьевка участников по подгруппам пройдет в среду вечером на заседании судейской коллеги. Тогда же станет известно и расписание игр, - пояснили методисты ГБУ «СШ по волейболу».
Церемония открытия соревнований запланирована на 11:00 17 октября. Сразу же после нее начнутся матчи чемпионата. Вход свободный.
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