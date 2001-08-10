Уникальное шоу покажут островитянам во всероссийский день гимнастики

Всероссийский день гимнастики отпразднуют на Сахалине 26 октября. В этот день в центре «Восток» пройдет шоу-программа «Путь одной звезды», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Перед зрителями выступят сахалинские спортсмены и творческие коллективы. Ожидается приезд двукратного призера Олимпийских игр в Афинах по спортивной гимнастике Анны Павловой, которая покажет свое шоу.

- Впервые мы объединим представителей всех направлений гимнастики. Это уникальный проект. На сцене выступят спортсмены, которые занимаются художественной, спортивной, эстетической гимнастикой. Также будут прыжки на батуте и воздушные гимнасты. Очень интересная программа, которая понравится и детям, и взрослым, - отметили в минспорта.

Начало программы в 17:00. Пригласительные билеты можно приобрести в кассах ККЗ «Октябрь» с 21 октября.