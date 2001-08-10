Юные островитяне отправились в Крым на фестиваль ГТО

Всероссийский этап летнего фестиваля ГТО пройдет в Крыму. Его участниками станут десятки школьников из разных регионов страны. Как отметили ТИА "Острова" в региональном минспорта, среди них и представители Сахалинской области - восемь школьников из Холмска, Александровска-Сахалинска, Ноглик, Корсакова и областного центра. Четверо юношей и столько же девушек в возрасте от 11 до 15 лет. Они отлично показали себя на региональном этапе, поэтому получили возможность отправиться на всероссийский. Он пройдет в Крыму в детском лагере «Артек».

Сахалинцы примут участие в спортивной программе, а также пробегут эстафету.

- Ребята поехали на смену «Фестиваль ГТО». Кроме спортивной и соревновательной программ у них будет учебная. То есть поучаствуют в полноценной смене лагеря, - отметил руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин.

Смена в лагере «Артек», в которой поучаствуют сахалинцы, пройдет с 17 октября по 6 ноября. Летний фестиваль ГТО состоится в эти дни и продлится около недели.