Спортсмена сентября наградили в Южно-Сахалинске
Победителя сахалинского конкурса «Спортсмен месяца» поздравили сегодня в областном министерстве спорта. В сентябре лучшим стал Андрей Лукин, который много лет занимается ездовым спортом. По итогам голосования его выбрало 111 человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
Андрей Лукин – первым на Сахалине выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Кроме этого, он постоянно становится победителем и призером областных соревнований. На последних, которые состоялись 6 октября, он пришел к финишу первым с большим отрывом. А на этапе Кубка России по ездовому спорту в Петропавловске-Камчатском сахалинец стал вторым, несмотря на сильную конкуренцию.
- Я выступал вместе со своим питомцем – ездовым метисом Пилотом. Для него это вторые соревнования. В первый день мы запутались с другим участником, собаки сцепились, поэтому потеряли 40 секунд. Во второй день, конечно, отыграли их, но уже все равно было второе место. А так были способны и золото взять, - вспоминает победитель конкурса Андрей Лукин.
Андрею Лукину вручили диплом и памятный подарок. Кроме этого, сахалинец получит денежную премию.
Также уже известны имена спортсменов июля и августа. Ими стали каратистка Жанна Костюшкина и легкоатлет Данил Нетяго. Спортсмены не смогли прийти на церемонию награждения, потому что сейчас находятся на соревновательных сборах. Им передадут подарки позже.
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