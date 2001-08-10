Островной дзюдоист стал победителем турнира в Монголии

Первый международный юношеский турнир по дзюдо состоялся в Улан-Батор. Он прошел под патронажем президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, который является чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по самбо, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Соревнования собрали около 1200 спортсменов из Монголии, России, Южной Кореи и США. Среди них были и сахалинские дзюдоисты, воспитанники спортивного клуба «Дзюдокан» из Южно-Сахалинска: Александр Аброськин, Егор Хван, Максим Пивоварчик, Дмитрий Сон, Максим Кубасов, Илья Резников и Глеб Юн.

Соревнования проходили по «Олимпийской» системе на выбывание. Спортсмены состязались в трех возрастных группах: юноши 9-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет и юниоры 17-19 лет.

Сахалинец Илья Резников, который выступал в категории юношей 11-13 лет, завоевал золотую медаль турнира.

- Монголия – одна из ведущих держав по развитию дзюдо в мире. Дзюдо поддерживается лично президентом этой страны, поэтому победа нашего земляка на таком престижном международном турнире является чрезвычайно значимым событием для всего сахалинского спорта и дзюдо, в частности, - отметил президент спортивного клуба «Дзюдокан» Югай Альберт.

Несмотря на большое количество участников и их высокое спортивное мастерство, сахалинец смог уверенно пройти предварительный этап турнира, выиграв три встречи «иппоном» (чистая победа) и одну по «вазаари» (полпобеды).

В финале Илья менее чем за минуту выиграл «чистым броском» воспитанника Монгольской академии дзюдо Бурена Амгалана и стал победителем в весовой категории до 38 кг.