Островной дзюдоист стал победителем турнира в Монголии
Первый международный юношеский турнир по дзюдо состоялся в Улан-Батор. Он прошел под патронажем президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, который является чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по самбо, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
Соревнования собрали около 1200 спортсменов из Монголии, России, Южной Кореи и США. Среди них были и сахалинские дзюдоисты, воспитанники спортивного клуба «Дзюдокан» из Южно-Сахалинска: Александр Аброськин, Егор Хван, Максим Пивоварчик, Дмитрий Сон, Максим Кубасов, Илья Резников и Глеб Юн.
Соревнования проходили по «Олимпийской» системе на выбывание. Спортсмены состязались в трех возрастных группах: юноши 9-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет и юниоры 17-19 лет.
Сахалинец Илья Резников, который выступал в категории юношей 11-13 лет, завоевал золотую медаль турнира.
- Монголия – одна из ведущих держав по развитию дзюдо в мире. Дзюдо поддерживается лично президентом этой страны, поэтому победа нашего земляка на таком престижном международном турнире является чрезвычайно значимым событием для всего сахалинского спорта и дзюдо, в частности, - отметил президент спортивного клуба «Дзюдокан» Югай Альберт.
Несмотря на большое количество участников и их высокое спортивное мастерство, сахалинец смог уверенно пройти предварительный этап турнира, выиграв три встречи «иппоном» (чистая победа) и одну по «вазаари» (полпобеды).
В финале Илья менее чем за минуту выиграл «чистым броском» воспитанника Монгольской академии дзюдо Бурена Амгалана и стал победителем в весовой категории до 38 кг.
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