Около 50 спортсменов станут участниками состязаний по ссирым

Открытый фестиваль по корейской борьбе ссирым пройдет в Корсакове. Его участниками станет около 50 спортсменов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

В рамках фестиваля пройдут детские командные соревнования, в которых примут участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Анивы и Корсакова.

Запланированы также детские любительские поединки и соревнования среди взрослых. В них поучаствуют спортсмены в возрасте от 16 лет и старше. Они сразятся в двух весовых категориях: до 80кг и до 90кг.

Спортсмены, завоевавшие золото, серебро и бронзу состязаний, получат денежные призы.

Фестиваль состоится 20 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Флагман» в Корсакове. Начало в 10:00.

Регистрация участников соревнований пройдет на самом мероприятии. Заявиться могут все желающие. Подробности по телефону: 8 914 755 25 58 (Дмитрий).