Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2019
Сегодня 01:24
63,95|71,13|59,21
Улицу Горького снова закроют в Южно-Сахалинске
18:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Соревнования в аэротрубе пройдут в Южно-Сахалинске

Соревнования в аэротрубе пройдут в Южно-Сахалинске

Первенство города по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится в Южно-Сахалинске с 8 по 10 ноября. Оно пройдет в аэродинамическом комплексе Центра технических видов спорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: аэротруба - акробатика горизонтальная и аэротруба - фристайл. В мероприятии примут участие спортсмены парашютной секции, воспитанники секции аэротрубных дисциплин в возрасте от 8 лет, а также спортсмены-парашютисты.

Оценивать их мастерство будут судьи из Москвы, Красноярска и Уфы.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 6 ноября в электронную почту turizm@sctvs.ru

Для допуска к участию необходимы:

  • заявка по установленной форме;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • согласие на использование фото и видео изображений;
  • копия паспорта гражданина Российской Федерации (либо свидетельства о рождении) и копию паспорта родителей (для лиц не достигших 18 лет);
  • письменное согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для участников, младше 18 лет).
  • договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
  • документ, подтверждающий основания для допуска к участию в соревнованиях (парашютная книжка, подтверждение персонала аэротрубы о налете в аэротрубе).

Познакомиться с положением соревнований можно, перейдя по ссылке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?