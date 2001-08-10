Соревнования в аэротрубе пройдут в Южно-Сахалинске

Первенство города по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится в Южно-Сахалинске с 8 по 10 ноября. Оно пройдет в аэродинамическом комплексе Центра технических видов спорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: аэротруба - акробатика горизонтальная и аэротруба - фристайл. В мероприятии примут участие спортсмены парашютной секции, воспитанники секции аэротрубных дисциплин в возрасте от 8 лет, а также спортсмены-парашютисты.

Оценивать их мастерство будут судьи из Москвы, Красноярска и Уфы.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 6 ноября в электронную почту turizm@sctvs.ru

Для допуска к участию необходимы:

заявка по установленной форме;

согласие на обработку персональных данных;

согласие на использование фото и видео изображений;

копия паспорта гражданина Российской Федерации (либо свидетельства о рождении) и копию паспорта родителей (для лиц не достигших 18 лет);

письменное согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для участников, младше 18 лет).

договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья

документ, подтверждающий основания для допуска к участию в соревнованиях (парашютная книжка, подтверждение персонала аэротрубы о налете в аэротрубе).

Познакомиться с положением соревнований можно, перейдя по ссылке.