"Сахалинские Акулы" во второй раз победили в дальневосточном дерби

В минувшее воскресенье, 20 октября, впервые в истории МХЛ на льду КСК "Фетисов Арена" сразились "Сахалинские Акулы" и приморский "Тайфун". Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

C первых минут матча обстановка была напряжённая. Приморцам удалось создать опасный момент у ворот соперника, но Григорий Колупаев буквально грудью отбил летящую шайбу, чем спас команду. Спустя минуты Владимир Корягин (МХК "Тайфун") атаковал в голову Егора Агеева. За это приморский игрок поплатился дисциплинарными штрафами до конца игры. "Акулы" смогли реализовать большинство шайб в ворота соперника.

В начале второго периода Даниил Глухарёв забросил "Тайфуну" ещё одну шайбу. После третьей, пропущенной от Руслана Ахметвалиева шайбы, приморская команда поменяла вратаря. Но и это их не спасло. Буквально через мгновение Глухарёв сумел оформить дубль.

В третьем период на 48-й минуте матча Иван Лапшин поразил ворота гостей. Тоже самое сделал Иван Бунов, еще за 7 минут до окончания игры - Леонид Пасманик. В итоге матч окончился со счётом 3:4 в пользу "Сахалинских Акул". Сегодня команды встретятся вновь. Начало игры в 17:30 (по сахалинскому времени).

Статистика матча: Броски: 61-68 ; Броски в створ: 30-35 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 37-31 ; Блокированные броски: 13-19 ; Силовые приемы: 7-11 ; Время в атаке: - ; Штраф: 29-12

"Тайфун" (Приморский край) - "Сахалинские Акулы" (Сахалинская область) 3:4 (0-1; 0-4; 3-4)

0:1 - Агеев Егор (Ахметвалиев Руслан, Глухарёв Даниил) - 15:08;

0:2 - Глухарёв Даниил (Ахметвалиев Руслан, Агеев Егор) - 20:57;

0:3 - Ахметвалиев Руслан (Глухарёв Даниил, Агеев Егор) - 32:43;

0:4 - Глухарёв Даниил (Башлаев Виктор, Ахметвалиев Руслан) - 34:47;

1:4 - Лапшин Иван - 48:13;

2:4 - Бунов Иван (Пасманик Леонид, Ужегов Илья) - 49:55;

3:4 - Пасманик Леонид (Дробин Алексей) - 53:07.