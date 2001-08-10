"Сахалинские Акулы" во второй раз победили в дальневосточном дерби
В минувшее воскресенье, 20 октября, впервые в истории МХЛ на льду КСК "Фетисов Арена" сразились "Сахалинские Акулы" и приморский "Тайфун". Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
C первых минут матча обстановка была напряжённая. Приморцам удалось создать опасный момент у ворот соперника, но Григорий Колупаев буквально грудью отбил летящую шайбу, чем спас команду. Спустя минуты Владимир Корягин (МХК "Тайфун") атаковал в голову Егора Агеева. За это приморский игрок поплатился дисциплинарными штрафами до конца игры. "Акулы" смогли реализовать большинство шайб в ворота соперника.
В начале второго периода Даниил Глухарёв забросил "Тайфуну" ещё одну шайбу. После третьей, пропущенной от Руслана Ахметвалиева шайбы, приморская команда поменяла вратаря. Но и это их не спасло. Буквально через мгновение Глухарёв сумел оформить дубль.
В третьем период на 48-й минуте матча Иван Лапшин поразил ворота гостей. Тоже самое сделал Иван Бунов, еще за 7 минут до окончания игры - Леонид Пасманик. В итоге матч окончился со счётом 3:4 в пользу "Сахалинских Акул". Сегодня команды встретятся вновь. Начало игры в 17:30 (по сахалинскому времени).
Статистика матча: Броски: 61-68 ; Броски в створ: 30-35 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 37-31 ; Блокированные броски: 13-19 ; Силовые приемы: 7-11 ; Время в атаке: - ; Штраф: 29-12
"Тайфун" (Приморский край) - "Сахалинские Акулы" (Сахалинская область) 3:4 (0-1; 0-4; 3-4)
0:1 - Агеев Егор (Ахметвалиев Руслан, Глухарёв Даниил) - 15:08;
0:2 - Глухарёв Даниил (Ахметвалиев Руслан, Агеев Егор) - 20:57;
0:3 - Ахметвалиев Руслан (Глухарёв Даниил, Агеев Егор) - 32:43;
0:4 - Глухарёв Даниил (Башлаев Виктор, Ахметвалиев Руслан) - 34:47;
1:4 - Лапшин Иван - 48:13;
2:4 - Бунов Иван (Пасманик Леонид, Ужегов Илья) - 49:55;
3:4 - Пасманик Леонид (Дробин Алексей) - 53:07.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:30 15 Октября Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
- 16:00 16 Октября Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды
- 12:40 17 Октября Женщина погибла под колесами авто на корсаковской трассе
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?