Островные борцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти мастера спорта СССР В.И. Пешкова, прошли в приморском селе Чугуевка. На ковер вышли около ста спортсменов до 23-х лет из различных регионов страны. Среди них были 20 мастеров спорта и 67 кандидатов в мастера.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта, по итогам соревнований шесть сахалинских спортсменов сумели пробиться в ТОП-5 сильнейших, выполнив тем самым разряд кандидата в мастера спорта.

Бронзовыми призерами всероссийского турнира стали Хуажбат Олтмишев (весовая категория до 60 кг), Тигран Арутюнян (до 67 кг), Михаил Гуськов (до 92 кг) и Рустам Дудлин (до 130 кг). На пятой строчке итогового протокола – Станислав Рысаев (до 60 кг) и Артур Терентьев (до 71 кг).

Все борцы за исключением Михаила Гуськова представляли островную столицу. Их подготовили тренеры Виталий Хон, Эдуард Зарюта, Евгений Иванов, Александр Огарков и Ци Ин Бок. А Михаил Гуськов тренируется в Охе под руководством Владимира Федосова.