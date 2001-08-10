«Импульс» собрал островных гонщиков в Корсаковском районе

Автогонки «Импульс» состоялись на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Соревнования прошли на Сахалине уже в шестой раз, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Традиционно автогонки проходят зимой, однако в этом году их провели осенью. Поэтому вместо заснеженной трассы участники гоняли по гравию в дисциплине «Ралли-спринт».

Из заявленных 28 участников на трассу вышло 19 машин в трех классах. Так как в первом классе из четырех машин, подавших заявку на старт вышла только одна, организаторами было принято решение объединить первый и второй класс.

По итогам заездов в первом и втором классах золото завоевал Николай Беломестнов (H.Inspire), время – 03:58,80, второе место у Александра Иванченко (T.Chaser), время — 04:05,09, а третье – Антона Батюк (BMW i3), время — 04:09,50.

Победителем в третьем классе стал Евгений Безрук (S.Outback), время – 03:38,51, серебро завоевал Илья Никонов (S.Outback), время — 04:08,64, а бронза оказалась в руках Сергея Бондарева (H. Fit), время — 04:18,78.

В четвертом классе первым к финишу пришел Евгений Иванов (S.Impreza), время – 03:34,74, вторым - Иван Пьянов (S.Leone), время — 03:43,49, третьим - Денис Кругляков (S.Forester), время — 03:47,46.

Победители получили дипломы, медали и кубки.