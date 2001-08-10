Дальневосточные соревнования по хоккею пройдут в Южно-Сахалинске

Сегодня в Южно-Сахалинске стартует первый этап первенства ДФО по хоккею среди юношей до 14 лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу спортивной школы "Кристалл".

Участниками соревнований стали семь команд из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Ванино и Южно-Сахалинска. Островную столицу на первенстве представит команда «Кристалл-2006» из одноименной спортивной школы. Воспитанники Константина Пятакова и Александра Скворцова вступят в борьбу за победу в соревнованиях 22 октября.

Как рассказали в организационном комитете соревнований, первенство проходит в три этапа без разъездов, в формате туров в один круг. По итогам трёх этапов определяется победитель и призёры соревнований. Команда, занявшая первое место, становится участником Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет».

Первый тур игр состоится 21 октября на льду учебно-тренировочного комплекса «Восток» (по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 501). В этот день пройдут три игры. В 11:00 на льду встретятся команды «Трансбункер» (Ванино) и «Амур ДВ» (Хабаровск). В 14:00 в борьбу вступят «Амур ДВ» (Хабаровск) и «Полюс» (Владивосток). В 17:00 клюшки скрестят «Форвард» (Балговещенск) и «Адмирал» (Владивосток).

Соревнования в рамках первенства в Южно-Сахалинске будут проходить ежедневно до 28 октября. Зрителей приглашают поддержать молодых спортсменов.