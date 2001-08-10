Сахалинец взял серебро на международном турнире по вольной борьбе

VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» прошел в Кемерово. Его участниками стали около 200 спортсменов из 23 стран мира, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

В этих престижных состязаниях принял участие воспитанник южно-сахалинской СШОР по греко-римской борьбе, член юниорской сборной команды России, мастер спорта Андрей Тефанов, являющийся студентом Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

- Андрей выступал в весовой категории до 86 кг. В четвертьфинале он победил Мраза Джафаряна (Украина). Затем в полуфинале одолел Кшиштофа Садовик из Польши. В финале соперником Тефанова был венгр Иштван Вереб (участник двух олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов Мира и Европы). Схватка проходила под диктовку Андрея. За минуту до окончания он вел в счете, но полученная травма колена не позволила ему удержать преимущество. Андрей проиграл со счетом 5:6 и стал серебряным призером. Травма оказалась очень серьезной, и теперь под вопросом участие борца в следующем международном турнире, который пройдет через неделю, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

На церемонии закрытия Андрею Тефанову вручили серебряную медаль и денежный приз. А его соперник Иштван Вереб был признан лучшим зарубежным борцом турнира, за что был отмечен памятной медалью из золота.