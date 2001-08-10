Больше 200 особенных горнолыжников соберет этап Кубка мира на Сахалине

Почти 20 стран примут участие в этапе Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту на Сахалине. Масштабные соревнования пройдут на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», с 9 по 21 февраля 2020 года.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном министерстве спорта, на зимой в областном центре соберутся более 200 участников – спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения и их сопровождающие более чем из 17 стран мира. В программе состязаний пять дисциплин – слалом-гигант, слалом, супер-гигант, супер-комбинация, скоростной спуск.

Генеральный директор Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта – Димитрий Лазаровский из Сербии – рассказал, что они с коллегами накануне посетили спортивные объекты в Южно-Сахалинске.

– Мы убедились, что спортсмены будут находиться в очень хороших условиях. На горнолыжных трассах учитываются все технические требования, международные стандарты и, что самое важное, – соблюдается техника безопасности. Спасибо за проделанную работу! – поблагодарил Димитрий Лазаровский. – Сахалин обладает большим потенциалом для проведения международных соревнований. Вся необходимая инфраструктура – спортивные объекты, аэропорт, гостиницы – здесь находятся в близкой доступности.

На встрече в областном правительстве стороны обсудили перспективы паралимпийского движения на островах. Этап Кубка мира по горнолыжным лыжам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного двигательного аппарата и слепых (Para Alpine Skiing World Cup) планируется провести не один раз, а на протяжении следующих трех лет. При этом в 2022 году соревнования состоятся накануне Паралимпийских игр в Пекине.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения в 2027 году на Сахалине паралимпийского чемпионата мира по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону. Представители Международного паралимпийского комитета выразили уверенность, что островной регион сможет успешно подготовиться к этим большим спортивным событиям.

«Горный воздух» уже сегодня располагает 35 километрами трасс любого уровня сложности и соответствующих требованиям международной федерации лыжного спорта. На сахалинском горнолыжном курорте ежегодно проводятся этап Кубка Азии, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из 15 стран мира. С 2016 года «Горный воздух» встречает чемпионат России среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях участвуют спортсмены трех категорий – соревнующиеся стоя, сидя, а также имеющие нарушения зрения. Помимо того, в этом году Южно-Сахалинск стал столицей первых зимних международных игр «Дети Азии». Юные горнолыжники тоже высоко оценили островные трассы.