Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2019
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16:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Тяжелоатлетка из Холмска стала третьей на соревнованиях в Румынии

Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в румынском городе Бухарест. В нем приняла участие холмчанка Анастасия Корчагина, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сахалинка отправилась на международные соревнования в составе сборной России. Она представляла страну в весе до 45 кг.

- Анастасия в первом упражнении все три попытки использовала результативно. Подняла 59 кг в первой попытке, 62кг во второй и 64 кг в третьей. После первого упражнения - рывка, Анастасия занимала четвёртое место. Во втором упражнении Настя стартовала с веса 78 кг, вторым подходом заказали вес 83 кг. Этот вес давал возможность оказаться на пьедестале, но Настя не смогла удержать его над головой. Оставался третий подход, он и решал будет медаль или просто участие. Все было только в руках Анастасии. Проявив характер, она справилась в последнем подходе с 83 килограммами. Как говорят штангисты, толчок — это венец победы, - рассказал тренер спортсменки Артур Никитин.

В сумме двоеборья Анастасия Корчагина заняла третье место с результатом 147 кг.

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