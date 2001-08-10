Островные дзюдоисты завоевали три медали первенства в Улан-Удэ

Первенство ДФО по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года завершилось в Улан-Удэ. Участниками состязаний стали все сильнейшие спортсмены этой возрастной группы из различных регионов округа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областную федерацию дзюдо и самбо.

Сахалинскую область представляли восемь дзюдоистов. По итогам состязаний им удалось стать обладателями трех медалей.

В весовой категории до 55 кг победил Никита Березкин. Он одержал три победы, две из которых оценкой «иппон» (чистая победа). Также первое место занял и Алексей Калинин (вес свыше 100 кг).

В категории до 60 кг на третью ступень пьедестала почета поднялся Эмир Айсин. Он проиграл только одну схватку – Андрею Ситникову из Республики Бурятия, который в итоге стал победителем первенства.

Неплохо выступили и другие островные дзюдоисты. Ян Ен Су занял пятое место в весе до 60 кг. На седьмой строчке итогового протокола – Алексан Кажоян (до 66 кг), Сергей Солонгин (до 73 кг), Никита Маликов (до 81 кг).

- Никита Березкин и Алексей Калинин завоевали право представлять ДФО на первенстве России среди юношей до 21 года, которое пройдет с 14 по 17 ноября в Красноярске, - подвели итог в федерации.