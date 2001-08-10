Сахалинские гольфисты закрыли сезон
Открытый региональный турнир по гольфу «Закрытие сезона-2019» состоялся на гольф-поле в районе села Мицулевка Анивского района. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.
Соревнования прошли в трех возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые игроки. Всем спортсменам необходимо было пройти 18 лунок. Победители определились по наименьшему количеству ударов, затраченному на прохождение лунок.
В возрастной категории 10-14 лет победителем стал – Сергей Красносвободцев, завоевавший также дополнительные призы в номинациях за «Самый дальний удар» и «Удар ближе всех к лунке», второе место занял Марк Тен, бронзу завоевала Василина Ковальчук. Кроме этого, юная спортсменка получила «Приз зрительских симпатий».
Среди юниоров чемпионом стал Павел Аникеенко, уверенно забравший трофей за «Самый дальний удар», на второй ступени пьедестала разместился Даниил Сафин.
В клубном турнире среди взрослых игроков в сезоне 2019 года равных не было Павлу Аникеенко, Ричард Бохон стал серебряным призером, а почётное третье место занял Борис Аникеенко. В финальной игре за переходящий кубок абсолютным победителем стал Павел Аникеенко, показавший хорошие результаты на протяжении всего гольф-сезона.
Все участники соревнований были награждены грамотами и ценными призами. Победителям и призерам были вручены кубки и медали.
Следующий гольф-сезон стартует на Сахалине в мае 2020 года.
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