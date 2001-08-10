Островитян зовут на хоккейные матчи дальневосточного первенства

Очередная серия игр первенства Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 17 лет состоится на ледовой арене «Кристалла». С 22 по 24 октября воспитанники Олега Лысака и Никиты Михалева из команды «Кристалл» будут бороться за победу с «Энергией» из Якутии. Всего в соревнованиях принимают участие шесть команд из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Южно-Сахалинска и поселка Серебряный Бор, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на спортивную школу "Кристалл".

На сегодняшний день за плечами «Кристалла» шесть игр и текущее третье место в турнирной таблице. Первенствует команда «Адмирал» из Владивостока.

Напомним, первый этап соревнований проходит по круговой системе в два круга (три матча дома, три – на выезде). По общей сумме очков, набранных во всех календарных матчах, судьи определят победителей и призеров первенства. Во втором этапе в серии матчей до двух побед сразятся команда-победитель первого этапа и команда «Амур ДВ» (Хабаровск), которая является участницей первенства Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. По итогам второго этапа определят лучшую команду, которая представит дальневосточный регион на первенстве России по хоккею среди юношей данной возрастной категории.

Очередная серия игр состоится на льду спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске 22 – 24 октября. Островные спортсмены сразятся с якутской «Энергией». Начало матчей в 19:00. Болельщиков приглашают поддержать молодых спортсменов.