Сахалинцы стали победителями на соревнованиях по тансудо в Корее

Международный турнир по тансудо состоялся в Корее. Впервые его участниками стали российские спортсмены - сахалинцы Али Мамедов и Арсений Пак.

Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального минспорта, Али Мамедов соревновался в весовой категории 70 кг. Проведя два успешных боя, он завоевал золотую медаль состязаний. Арсений Пак выступал в весовой категории 35 кг. Островитянин одержал победу в одном бою и также стал победителем соревнований.

- Впервые на соревнованиях выступали российские спортсмены и нам очень приятно, что это наши сахалинские ребята. Тансудо считается предком тхэквондо. Это единоборство Кореи, которое основано на строгой дисциплине и практике различных форм самообороны. Сейчас в Корее все возвращается к истокам и традициям. Тансудо получило новый точек в развитии, - отметил президент российского филиала международной федерации тансудо Алексей Буторин.

В Корее также официально назначили первого представителя тансудо в России, который уполномочен развивать этот вид спорта. Сахалинец Алексей Буторин стал президентом российского филиала международной федерации тансудо.

- Мой родной вид спорта – это кикбоксинг. Теперь параллельно с ним на Сахалине будет развиваться тансудо. Мы стали свидетелями исторического факта. Сахалинской области первой выпала честь развивать тансудо в России и именно мы будем у истоков этого вида спорта в нашей стране, - поделился Алексей Буторин.

Вместе с Алексеем Буториным развитием тансудо на Сахалине уже несколько лет занимается Ан Сухаги, который является ветераном боевых единоборств и основателем школы тансудо, 8 дан. Они проводят занятия в группах. Записаться и узнать подробности и можно по телефону 8-962-118-93-08 (Алексей).