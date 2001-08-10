Юных сахалинцев научат кататься на коньках
Маленьких любителей кататься на коньках от 4 до 8 лет, а также их родителей приглашают на открытый урок по фигурному катанию. Всех желающих ждут в южно-сахалинской спортивной школе "Кристалл" в предстоящее воскресенье, 27 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
– Мы просим учесть родителей, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для детей, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления, – говорит тренер по фигурному катанию Анна Горошко.
Программа мероприятия:
11:15 – 11:30 – выдача в прокат коньков для детей бесплатно (при наличии размерного ряда);
11:30 – 11:45 – демонстрация фильма о деятельности отделения фигурного катания и показательные выступления спортсменов;
11:45 – 12:15 – знакомство с тренерским составом, возможность покататься на ледовой арене, консультации по вопросам зачисления в группы.
В распоряжении юных гостей также будет находиться специальный инвентарь для страховки на льду. Выход детей на лед будет осуществляться только в сопровождении родителей.
Гостей просят приходить за 20 минут до начала мероприятия. Вход на занятие свободный. Прокат коньков (при наличии размерного ряда) бесплатный.
Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-094-88-68.
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