Юных сахалинцев научат кататься на коньках

Маленьких любителей кататься на коньках от 4 до 8 лет, а также их родителей приглашают на открытый урок по фигурному катанию. Всех желающих ждут в южно-сахалинской спортивной школе "Кристалл" в предстоящее воскресенье, 27 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

– Мы просим учесть родителей, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для детей, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления, – говорит тренер по фигурному катанию Анна Горошко.

Программа мероприятия:

11:15 – 11:30 – выдача в прокат коньков для детей бесплатно (при наличии размерного ряда);

11:30 – 11:45 – демонстрация фильма о деятельности отделения фигурного катания и показательные выступления спортсменов;

11:45 – 12:15 – знакомство с тренерским составом, возможность покататься на ледовой арене, консультации по вопросам зачисления в группы.

В распоряжении юных гостей также будет находиться специальный инвентарь для страховки на льду. Выход детей на лед будет осуществляться только в сопровождении родителей.

Гостей просят приходить за 20 минут до начала мероприятия. Вход на занятие свободный. Прокат коньков (при наличии размерного ряда) бесплатный.

Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-094-88-68.