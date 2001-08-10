Свыше 400 спортсменов соберут соревнования по карате «Кубок Сахалина»

Первые международные соревнования по олимпийскому карате «Кубок Сахалина» состоятся в областном центре. Их посвятят 30-летию региональной федерации каратэ и 15-летию спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств.

По данным островного минспорта, в турнире поучаствует более 400 спортсменов со всего Дальнего Востока, Республики Корея и Японии. Будут разыграны 49 комплектов наград.

- Мы надеемся, что эти международные соревнования станут традиционными и помогут укрепить сложившееся сотрудничество между организациями, культивирующими каратэ на всей территории Азиатско-Тихоокеанского региона, - отмечают организаторы.

Соревнования пройдут 25 октября в спортивной школе по волейболу. Начало боев в 9:00, торжественная церемония открытия стартует в 13:00.