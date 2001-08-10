Юные островные дзюдоисты поборолись за «Кубок мэра Южно-Сахалинска»

Традиционный турнир по дзюдо «Кубок мэра» состоялся в Южно-Сахалинске. Его участниками стали юные спортсмены из Анивы, Корсакова, Холмска и областной столицы. Турнир прошел уже в 22-й раз, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональую федерацию дзюдо и самбо.

- Это детский, очень добрый турнир. В основном на татами выходят начинающие дзюдоисты. Некоторые из них вообще всего лишь первый или второй раз принимают участие в соревнованиях. Они сами смотрят, чему смогли уже научиться. Участвуют в состязаниях юноши и девушки 2006-2007 г.р., среди которых есть титулованные спортсмены. Мы специально ввели эту возрастную группу, чтобы малыши не только сами боролись, но и смотрели на старших, учились у них и хотели превзойти их достижения, - пояснили в федерации.

В итоге в младшей возрастной группе (2008-2009 г.р.) у мальчиков победили Даниил Суслов (до 30 кг), Нуриэль Бердикулов (до 34 кг), Илья Скворцов (до 38 кг), Никита Тимошенко (до 42 кг), Даниэль Бердикулов (до 50 кг), Никита Тисанюк (до 55 кг),

У девушек этого возраста отличились Евгения Бондарева (до 36 кг) и Валерия Жмакина (до 52 кг).

В состязаниях юношей 2006-2007 г.р. первенствовали Дмитрий Морозов (до 38 кг), Степан Алисов (до 42 кг), Илья Катюха (до 46 кг), Вениамин Сазанов (до 50 кг), Егор Ролин (до 55 кг), Степан Ситниченко (до 60 кг), Дмитрий Аристов (до 66 кг), Дмитрий Бутаков (свыше 73 кг).

- Ребята получили хорошую практику, наборолись. Теперь ждем от них хороших результатов на следующих состязаниях, которые сейчас пойдут одни за одним, - подвели итог в спортивном учреждении.