Островитяне впервые выступят на первенстве по мас-рестлингу

Первенство среди юниорок, юниоров, юношей и девушек по мас-рестлингу состоится в Суздале. Впервые его участниками станут сахалинские спортсмены. Островной регион представят житель Тымовского Игорь Кислицин и поронайский спортсмен Илья Оголь, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- У каждого из ребят уже есть победы в соревнованиях по мас-рестлингу. Игорь - призер чемпионата Дальнего Востока среди мужчин, на чемпионате Сахалинской области он также вошел в призы. Для нас поездка ребят – это очень значимое событие. Мы развиваем мас-рестлинг не только среди взрослых, но уже и на уровне юношей и юниоров. Это большой шаг вперед, - поделился тренер спортсменов Евгений Борозна.

Сахалинцы усиленно готовились к соревнованиям. Занятия проводили два специалиста. Тренер по легкой атлетике Сергей Корнишин, который помогал развить выносливость и тренер по мас-рестлингу Евгений Борозна, который показывал технику приемов в борьбе.

- Конкуренция сильная, но шансы большие. Илья Оголь в 17 лет поднимает 270 кг становой тяги. Это значительный результат. Такой вес считается непростым даже для тяжелоатлетов, - добавил Евгений Борозна.