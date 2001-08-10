Сахалинские волейболисты примут на своей площадке «Динамо-ЦОП» из Краснодара
В предстоящие выходные 27 и 28 октября «Элвари-Сахалин» в рамках второго тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» примет «Динамо-ЦОП» из Краснодара. Игры пройдут в спортивной школе по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало 27 октября в 17:00, 28 октября – в 18:00.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, история соперничества «Элвари-Сахалин» и «Динамо-ЦОП» насчитывает восемь матчей. Пока волейболисты из Краснодара не выиграли ни одной партии.
Все матчи «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП»:
28.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:12, 25:18);
29.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:13, 28:26, 25:15);
23.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (11:25, 18:25, 14:25);
24.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (13:25, 22:25, 13:25);
03.11.2018. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:15, 25:14);
04.11.2018. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:13, 25:11, 25:14);
26.01.2019. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - «Элвари-Сахалин» - 0:3 (12:25, 18:25, 16:25);
27.01.2019. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - «Элвари-Сахалин» - 0:3 (10:25, 13:25, 16:25).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 12:40 17 Октября Женщина погибла под колесами авто на корсаковской трассе
- 15:00 18 Октября Улицу Горького снова закроют в Южно-Сахалинске
16:30 17 Октября Фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz» завершился в областном центре
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
15:20 Вчера Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?