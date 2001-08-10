Сахалинские волейболисты примут на своей площадке «Динамо-ЦОП» из Краснодара

В предстоящие выходные 27 и 28 октября «Элвари-Сахалин» в рамках второго тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» примет «Динамо-ЦОП» из Краснодара. Игры пройдут в спортивной школе по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало 27 октября в 17:00, 28 октября – в 18:00.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, история соперничества «Элвари-Сахалин» и «Динамо-ЦОП» насчитывает восемь матчей. Пока волейболисты из Краснодара не выиграли ни одной партии.

Все матчи «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП»:

28.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:12, 25:18);

29.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:13, 28:26, 25:15);

23.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (11:25, 18:25, 14:25);

24.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (13:25, 22:25, 13:25);

03.11.2018. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:15, 25:14);

04.11.2018. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:13, 25:11, 25:14);

26.01.2019. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - «Элвари-Сахалин» - 0:3 (12:25, 18:25, 16:25);

27.01.2019. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - «Элвари-Сахалин» - 0:3 (10:25, 13:25, 16:25).