Островные каратисты привезли с соревнований 12 медалей

Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-Азия», посвященные памяти Героя России Александра Прохоренко состоялись в Оренбурге. Побороться за медали, наравне с двадцатью российскими региональными сборными приехали команды Казахстана и Кыргыстана – более 1000 спортсменов. Всего было разыграно 63 комплекта наград, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

Золото в копилку сахалинской сборной принес Заур Керимов (тренер Расул Керимов), одержав в финале победу над земляком Иваном Новиковым – серебро (тренер Александр Сек). Сахалинский финал был предсказуем, ведь оба спортсмена входят в юношескую сборную команду России по каратэ.

Медаль высшего достоинства, среди юношей 12-13 лет в кумитэ до 40 кг завоевал Кирилл Сек (тренер Александр Сек).

В командном кумитэ золотые медали на счету команд: «Сахалин-1»: Заур Керимов, Никита Большаков, Иван Новиков и «Сахалин-3»: Максим Мышев, Илья Старченко, Анатолий Старченко. Последняя выступала в рамках межрегионального турнира.

Серебро завоевали Жанна Костюшкина (кумитэ 16-17 лет до 53кг, тренеры Расул Керимов и Максим Мальгин), Даниил Никишин (ката 14-15 лет, тренер Анастасия Ким) и команда по кумитэ «Сахалин-2» в составе: Роман Сова, Никита Троц, Георгий Коваленко (тренер Александр Рим).

Бронза среди женщин в дисциплине ката на счету у Анны Миранковой (тренер Ольга Рудых). В индивидуальном кумитэ третьими стали: Никита Большаков (тренер Алексей Тян) и участники межрегионального турнира Валерия Дьякова (тренер Анастасия Ким) и Максим Мышев (тренер Александр Рим).

В десятку сильнейших вошли: Александр Рубцов, Анастасия Рязанова, Анна Краснопольская, Артур Авакян, Дарья Афонина, Дарья Галкина, Екатерина Ефремова, Екатерина Жеребцова, Кирилл Морозов, Никита Ким, Эллина Мороз, команда в составе: Максим Рыбкин, Дмитрий Агафонов, Дмитрий Галкин.

В итоге сборная команда Сахалинской области завоевала 12 медалей всероссийских соревнований и заняла 6 общекомандное место.